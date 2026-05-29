В мае цены на вторичное жильё в Казахстане снова снизились, уже второй месяц подряд. В среднем по стране вторичка подешевела на 0.3%. Сильнее всего - в Актау, Астане и Алматы.
Уральск и ЗКО
По данным Krisha.kz, средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке Уральска составляет 351 013 тг. При этом за месяц квартиры подешевели на 0,3%, а за год подорожали на 3,3%.
Где квартиры подешевели
Главное снижение месяца показал Актау. Там цены просели сразу на 2.6%.
Следом идут:
Астана: -2%;
Алматы: -1.7%;
Караганда и Кызылорда: по -1.1%;
Шымкент: -0.5%.
В Уральске, Таразе, Атырау и Павлодаре снижение оказалось небольшим.
Где растут цены
Рост цен остался лишь в нескольких городах:
Туркестан: +1.1%;
Петропавловск: +1%;
Усть-Каменогорск, Кокшетау, Талдыкорган: +0.5 %;
Костанай: +0.4%;
Актобе: +0.2%;
Семей: без изменений.
Где самое дорогое и дешёвое жильё
Самое дорогое жильё по-прежнему в Алматы. Квадратный метр на вторичке стоит около 806 тыс. тенге.
Дальше идут:
Астана: 597.4 тыс. тг/кв. м;
Шымкент: 474.1 тыс. тг/кв. м;
Костанай: 452.7 тыс. тг/кв. м.
Самые доступные квартиры:
Кызылорда: 267.1 тыс. тг/кв. м;
Актобе: 318.4 тыс. тг/кв. м;
Тараз: 319.6 тыс. тг/кв. м.
Изменения за год
Несмотря на месячное снижение, в годовом выражении рынок остаётся в плюсе.
Сильнее всего за год подорожали квартиры в Астане (+13.6%), Кокшетау (+13.3%) и Костанае (+11.1%). В Алматы рост за год составил 5.6%.