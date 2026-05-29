Сильнее всего в мае квартиры на вторичном рынке просели в цене в Актау, а в Уральске снижение оказалось небольшим.

В мае цены на вторичное жильё в Казахстане снова снизились, уже второй месяц подряд. В среднем по стране вторичка подешевела на 0.3%. Сильнее всего - в Актау, Астане и Алматы.

Уральск и ЗКО

По данным Krisha.kz, средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке Уральска составляет 351 013 тг. При этом за месяц квартиры подешевели на 0,3%, а за год подорожали на 3,3%.

Где квартиры подешевели

Главное снижение месяца показал Актау. Там цены просели сразу на 2.6%.

Следом идут:

Астана: -2%;

Алматы: -1.7%;

Караганда и Кызылорда: по -1.1%;

Шымкент: -0.5%.

В Уральске, Таразе, Атырау и Павлодаре снижение оказалось небольшим.

Где растут цены

Рост цен остался лишь в нескольких городах:

Туркестан: +1.1%;

Петропавловск: +1%;

Усть-Каменогорск, Кокшетау, Талдыкорган: +0.5 %;

Костанай: +0.4%;

Актобе: +0.2%;

Семей: без изменений.

Где самое дорогое и дешёвое жильё

Самое дорогое жильё по-прежнему в Алматы. Квадратный метр на вторичке стоит около 806 тыс. тенге.

Дальше идут:

Астана: 597.4 тыс. тг/кв. м;

Шымкент: 474.1 тыс. тг/кв. м;

Костанай: 452.7 тыс. тг/кв. м.

Самые доступные квартиры:

Кызылорда: 267.1 тыс. тг/кв. м;

Актобе: 318.4 тыс. тг/кв. м;

Тараз: 319.6 тыс. тг/кв. м.

Изменения за год

Несмотря на месячное снижение, в годовом выражении рынок остаётся в плюсе.

Сильнее всего за год подорожали квартиры в Астане (+13.6%), Кокшетау (+13.3%) и Костанае (+11.1%). В Алматы рост за год составил 5.6%.