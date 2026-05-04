Рынок недвижимости Казахстана нажал на тормоз. В апреле средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке впервые в 2026 году ушла в минус, прервав затяжное ралли цен. Хотя снижение составило символические 0.1%, тренд изменился сразу в десяти крупных городах страны, включая мегаполисы.

Что происходит с ценами

Вместе с экспертами Krisha.kz разбираемся, стоит ли считать этот спад началом большого обвала или это лишь временная передышка. Примечательно, что вслед за стоимостью квартир потянулась вниз и аренда - жилье в стране становится доступнее по обоим фронтам.

Самое заметное падение цен аналитики зафиксировали в Актау (-2.1%), Туркестане (-1.3%) и Уральске (-0.8%). Главные рынки страны - Алматы, Астана и Шымкент - тоже не остались в стороне: там ценники на вторичку скорректировались вниз на 0.4-0.5%.

Пропасть между городами

Разрыв в стоимости жилья между регионами остается колоссальным. Алматы сохраняет статус самого дорогого города страны: за один квадратный метр здесь просят в среднем 819.6 тыс. тенге.

Для сравнения: в Кызылорде "квадрат" обойдется почти в три раза дешевле - около 270 тыс. тенге. Это делает южный регион самым доступным местом для покупки недвижимости на текущий момент.

Год против месяца: цифры в контексте

Несмотря на апрельское охлаждение, общая картина за год выглядит иначе. С прошлого апреля жилье в Казахстане подорожало в среднем на 8.1%.

Астана и вовсе показывает аномальный рост: за 12 месяцев цены в столице взлетели на 17.7%. Даже с учетом нынешнего микро-падения, те, кто купил квартиру в начале года, все равно остались в плюсе - с января средний рост по стране составил 2.4%.