Понедельник, 4 мая, принесет в западные регионы Казахстана разнообразную погоду.

По данным метеорологического сервиса Gismeteo, жителей ожидает как теплая солнечная погода, так и вероятность осадков.

В Западно-Казахстанской и Мангистауской областях понедельник обещает быть преимущественно ясным. В Уральске столбики термометров поднимутся до +21 градуса, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью около 13 км/ч. В Актау погода будет чуть теплее — до +22 градусов, при южном ветре. В обоих городах вероятность существенных осадков остается низкой.

Жителям Актобе стоит подготовить зонты. Синоптики прогнозируют здесь дождливую погоду, вероятность осадков составляет около 60%. Температура воздуха днем достигнет +21 градуса. Ожидается южный ветер, который добавит ощущение влажности в воздухе.

В Атырауской области ожидается наиболее высокая температура — до +27 градусов. День будет преимущественно облачным, возможен легкий дождь в ночное время. Юго-восточный ветер усилится до 22 км/ч.