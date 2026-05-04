Автомобиль с опасным грузом вычислили с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ.

Сотрудники полиции Актау пресекли попытку незаконной перевозки закиси азота, более известной как "веселящий газ". Как сообщает портал polisia.kz, автомобиль Toyota Camry с опасным грузом удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления.

- При осмотре транспортного средства в салоне были обнаружены два баллона объемом по 10 литров, предназначенные для употребления закиси азота, известной как "веселящий газ", - говорится в сообщении.

Полиция Актау уже возбудила уголовное дело по факту незаконного хранения запрещенных к свободному обороту веществ. Под следствием оказались двое мужчин 28 и 30 лет.

На время разбирательств подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Автомобиль, в котором перевозили баллоны, изъяли и отправили на специализированную штрафстоянку.

Сейчас полицейские выясняют происхождение газа и цели его перевозки. Остальные подробности дела в интересах следствия пока не раскрывают.