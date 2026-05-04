В Карагандинской области на железной дороге произошёл смертельный инцидент. Трагедия случилась 3 мая около 02:03 на станции Жана-Караганда, сообщает Mgorod News со ссылкой на Polites.News.

По предварительной информации, машинист электровоза, двигавшегося со скоростью примерно 60 км/ч, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Погибшим оказался монтёр пути 4-го разряда Адильбек Токин 1977 года рождения.

В момент происшествия он находился на участке и охранял инструменты. Мужчина проработал на железной дороге более 28 лет, был женат, воспитывал троих детей, двое из которых несовершеннолетние. По данным источников, один из детей имеет инвалидность.

После случившегося поезд перевели на второй путь около 04:30. Инцидент вызвал задержки поездов — от нескольких минут до более чем полутора часов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверяются соблюдение техники безопасности, порядок допуска работников на пути и действия ответственных лиц.

В уполномоченные органы и «Казахстан Темир Жолы» направлен официальный запрос.