Мужчина забирал "клиентов" в России и пытался незаметно провезти их на территорию Казахстана.

Полицейские Павлодарской области ликвидировали скрытый коридор для нелегалов, действовавший на границе Казахстана и России, сообщает polisia.kz. Организатор канала перевозил людей в специально оборудованных нишах внутри большегруза MAN.

Контрабанда людьми

Криминальная полиция задержала иностранца, который превратил свою фуру в передвижной тайник. Мужчина наладил транзитную схему: он забирал "клиентов" в России и пытался незаметно провезти их на территорию Казахстана. Чтобы обмануть пограничников и полицию, иностранец серьезно переоборудовал грузовик, создав внутри фальшивые стенки или скрытые отсеки.

Спецоперация и последствия

Оперативники вычислили машину и остановили её для детального досмотра. Тайник обнаружили быстро - теперь фура MAN находится на штрафстоянке, а её владелец дает показания в изоляторе.

Начальник управления криминальной полиции региона Жаслан Танжанов подтвердил, что против иностранца уже начали досудебное расследование. Его обвиняют в организации незаконной миграции с использованием транспорта.

Идет поиск соучастников

Следователи проверяют, был ли этот рейс разовой акцией или перевозчик работал на системной основе. Сейчас полиция пытается выйти на всю цепочку сообщников - от тех, кто искал "пассажиров" в РФ, до принимающей стороны в Казахстане. Детали следствия пока не разглашаются, но организатору грозит реальный тюремный срок.