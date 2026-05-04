Всего в годы Великой Отечественной войны участие в боевых действиях приняли около 1,2 млн казахстанцев.

В госкорпорации "Правительство для граждан" представили актуальную статистику по количеству ветеранов Великой Отечественной войны, получающих государственные пособия. Из 1,2 миллиона казахстанцев, принимавших участие в боевых действиях, на сегодняшний день на учете состоят менее ста человек.

- Сегодня число участников Великой Отечественной войны в стране исчисляется единицами. Всего специальное государственное пособие получают 83 человека по всей стране, из которых 69 - участников и 14 - инвалидов Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе организации.

Больше всего получателей выплат проживает в Алматы - 26 человек. В пятерку регионов с наибольшим числом ветеранов также вошли Алматинская область (8 человек), Костанайская (6), Восточно-Казахстанская и Карагандинская области (по 4 человека в каждой). Остальные получатели распределены по другим регионам страны.