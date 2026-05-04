Молоко «на бумаге»: в Талдыкоргане украли 333 млн на субсидиях

В Талдыкоргане бывшего руководителя ТОО осудили за мошенничество с государственными субсидиями.

Как установил суд, в 2022–2023 годах он оформлял поддельные документы и завышал объёмы закупки сырого молока. Эти данные направлялись в управление сельского хозяйства, на основании чего компания получала бюджетные выплаты.

Фактически переработка не проводилась, а полученные средства использовались не по назначению. Ущерб превысил 333 млн тенге.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Также ему запрещено занимать материально ответственные должности сроком на 7 лет.