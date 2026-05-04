За январь–март 2026 года свою деятельность прекратили почти 208 тысяч ИП.

В первом квартале 2026 года количество закрытых ИП в Казахстане перевалило за 200 тысяч - это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Вице-премьер Серик Жумангарин уверен: паниковать не стоит, так как рынок просто избавляется от "пустых" и неактивных предприятий.

Куда исчезли 200 тысяч предпринимателей

Статистика выглядит пугающе: за январь–март свою деятельность прекратили почти 208 тысяч ИП. Для сравнения, в прошлом году за тот же период закрылось всего 82 тысячи объектов. Однако Жумангарин призывает смотреть глубже: около половины из этого списка - "дополнительный эффект" от реформ.

По словам министра, власти ожидали даже более резкого оттока.

- При этом ожидания были выше - до 300 тысяч, поскольку изначально предполагалось, что с рынка в основном уйдут субъекты, использовавшиеся для дробления бизнеса в специальных налоговых режимах, - пояснил Серик Жумангарин.

Кто попал "под сокращение"

Анализ показал, что большинство закрывшихся ИП либо не работали, либо просто сменили форму налогообложения.

Структура закрытий выглядит так:

94,2 тысячи - это "нулевики", которые не показали никаких доходов за весь прошлый год.

39,2 тысячи - предприниматели, которые не бросили дело, а просто перешли в категорию самозанятых.

11,8 тысячи - лица, которые параллельно руководят другими компаниями.

При этом бизнес в стране не вымирает: за тот же квартал зарегистрировались почти 100 тысяч новых участников. Интересно, что 85% самозанятых теперь работают через популярные платформы вроде "Яндекса", InDriver или Wolt.

Что не так со статистикой приостановок

Министр также ответил экспертам, которые заявляют о 185 тысячах компаний, "заморозивших" работу. Жумангарин назвал такие цифры некорректными, уточнив, что это накопленный итог за многие годы.

- Цифра в 184 906 предприятий - это накопленная база всех неактивных компаний, включая те, что не работают годами, - заявил он.

Реальное число тех, кто поставил бизнес на паузу в начале 2026 года - 62,5 тысячи. Это действительно в два раза выше нормы прошлых лет, но министр считает это естественной реакцией бизнеса на внешние шоки и "макроэкономическую неопределенность".