Агентство по финансовому мониторингу РК разоблачило крупную аферу в Шымкенте: местный житель выдавал себя за офицера службы экономических расследований. Мошенник пообещал руководителю частной компании избавить ее от проверок, оценив свои "услуги" в стоимость элитной недвижимости.

Схема вскрылась после того, как предприниматель передал самозванцу 25 миллионов тенге. Еще в сентябре прошлого года подозреваемый убедил главу медицинского учреждения, что клиника вот-вот попадет под прицел ревизоров.

За солидную сумму "сотрудник ДЭР" пообещал вычеркнуть организацию из графиков проверок. Бизнесмен, надеясь избежать лишних проблем, отдал деньги, не проверив полномочия визитера. Как выяснилось позже, никакой реальной власти влиять на ревизии у мошенника не было.

Настоящие сотрудники АФМ уже задержали подозреваемого в Шымкенте. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, а следователи изучают его деятельность. Не исключено, что жертв среди предпринимателей могло быть больше.

Вся остальная информация по делу пока засекречена - в интересах следствия детали не разглашаются до завершения всех процедур.

В АФМ напоминают: любые предложения "договориться" от имени ведомства - это гарантированное мошенничество. Настоящие проверки планируются заранее, а инспекторы обязаны предъявлять официальные акты.

Агентство призывает граждан быть бдительными и проверять любую информацию через официальные источники, чтобы не стать легкой добычей для аферистов.