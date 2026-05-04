Ключевая цель - выстроить прозрачную, предсказуемую и благоприятную миграционную систему для специалистов, востребованных отечественной экономикой.

Заместитель премьер-министра Аида Балаева разъяснила, как правительство будет внедрять новый указ президента по совершенствованию миграционной политики. Страна официально отказывается от жестких административных барьеров в пользу "открытой модели": для инвесторов вводят "Алтын визу", а для ценных профи - упрощенный наем и признание дипломов в короткие сроки.

Власти Казахстана признают: старая система была слишком сложной и ограничительной. Теперь цель - сделать миграцию инструментом экономического роста.

Балаева подчеркивает, что правительство планирует выстроить прозрачную и предсказуемую систему для тех, кто нужен экономике.

- Если говорить просто, мы уходим от сложной и во многом ограничительной системы к более открытой и гибкой модели. Ключевая цель - выстроить прозрачную, предсказуемую и благоприятную миграционную систему для специалистов, востребованных отечественной экономикой, обеспечить им возможность свободного въезда, эффективной профессиональной реализации и полноценной комфортной интеграции в жизнь Казахстана, - пояснила Аида Балаева.

Реформа строится на четырех ключевых направлениях:

1) Миграционные процедуры станут максимально простыми и цифровыми. Власти расширяют принцип "одного окна", чтобы все базовые процессы - от получения статуса до разрешения на работу - проходили в рамках единой системы. Больше не нужно будет обращаться в разные ведомства и собирать дублирующие справки.

2) Второй подход - радикальное сокращение сроков. Правительство оптимизирует регламенты и внедряет цифровой контроль. Это поможет снизить издержки и для государства, и для самих мигрантов: заявления будут рассматривать быстрее, а лишние административные шаги просто исчезнут.

3) Казахстан вводит инструмент "Алтын виза". Он создаст предсказуемые условия на долгий срок для двух категорий:

Инвесторы: те, кто вкладывается в производство и инфраструктуру, получают стабильные условия для жизни и бизнеса.

Профи: специалисты в IT, медицине и инженерии получат упрощенный доступ к легализации и рынку труда.

4) Четвертый пункт реформы - упрощение признания дипломов. Это критически важно для дефицитных отраслей. В некоторых случаях сроки подтверждения квалификации сократят с нескольких месяцев до минимальных процедур, не теряя при этом в качестве проверок.

По словам Балаевой, цифровизация не означает хаос, а наоборот - делает контроль более адресным.