Случай произошел 30 апреля. После этого для того чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта, там, где рухнуло ограждение, установили временные светофоры, а само место оградили бетонными плитами.
4 мая директор ЗКО филиала АО "НК "Казавтожол" Асылбек Мардан рассказал, что специалисты АО "КаздорНИИ" (Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт) приступили к обследованию.
- Согласно их заключению будет решено, какой ремонт будут проводить: капитальный или реконструкцию. Параллельно прорабатывается вопрос с временным восстановлением пешеходной дорожки. Также установили временные светофоры из-за интенсивности движения транспорта. По согласованию с административной полицией установили дополнительные дорожные знаки, - пояснил Асылбек Мардан.