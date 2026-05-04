Ограждение рухнуло на мосту через реку Чаган вблизи поста на автодороге Самара-Шымкент.

Случай произошел 30 апреля. После этого для того чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта, там, где рухнуло ограждение, установили временные светофоры, а само место оградили бетонными плитами.

4 мая директор ЗКО филиала АО "НК "Казавтожол" Асылбек Мардан рассказал, что специалисты АО "КаздорНИИ" (Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт) приступили к обследованию.