На Совете по развитию искусственного интеллекта в Алматы Касым-Жомарт Токаев подверг критике текущие методы оценки цифровой экономики, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент подчеркнул, что без объективного анализа Казахстан рискует отстать от мировых лидеров. По его словам, пока развитые страны совершают технологический рывок, в республике реальные результаты цифровизации часто остаются на бумаге.

– Понятие "цифровая экономика" все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер. Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций. Отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП, – поручил Глава государства.



Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.