После двух лет снижения ситуация по самоубийствам в стране вновь ухудшается.

По итогам первого квартала 2026 года в стране зарегистрирован 711 случай самоубийства, это на 15 случаев больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные EnergyProm.kz.

Большинство трагедий приходится на мужчин - 575 случаев. Среди женщин зафиксировано 136 случаев. Отдельную тревогу вызывает статистика по несовершеннолетним: 52 случая, что на 4% больше, чем год назад.

Больше всего суицидов зафиксировано в густонаселённых регионах:

Туркестанская область - 77 случаев

Алматинская область - 59

Алматы - 57

При этом именно Туркестанская область показала самый резкий рост - сразу на 13 случаев. Существенное увеличение также отмечено в Шымкенте, а также в Костанайской, Атырауской и Кызылординской областях.

Количество попыток суицида, напротив, снизилось: с 881 в первом квартале 2025 года до 591 в текущем. Однако этот показатель не перекрывает общий негативный тренд по завершённым случаям.

В сельской местности уровень смертности традиционно выше - 8,15 на 100 тысяч человек в 2025 году. В городах показатель ниже, но растёт: 5,99 против 5,72 годом ранее. Эксперты отмечают: именно показатель смертности (на 100 тысяч человек) даёт более точную картину, чем абсолютные цифры. Он позволяет корректно сравнивать регионы, учитывая разницу в численности населения.

Самый высокий уровень смертности от суицидов в 2025 году зафиксирован в Северо-Казахстанской области - 14,86 на 100 тысяч человек, что более чем вдвое превышает средний уровень по стране. Следом идут:

Акмолинская область - 14,59

Карагандинская - 13,07

Костанайская - 11,29

Улытауская - 10,45

Наименьшие показатели отмечены в:

Мангистауской области - 0,86

Абайской области - 1,17

Шымкенте - 1,57

По итогам 2025 года рост смертности зафиксирован в шести регионах:

Алматы - с 1,73 до 5,43

Западно-Казахстанская область - с 5,47 до 7,9

Восточно-Казахстанская - с 6,75 до 8,04

Жамбылская - с 8,02 до 9,02

Кызылординская - с 5,57 до 6,26

Жетысуская - с 3,3 до 3,91

Наиболее высокие показатели смертности приходятся на экономически активный возраст: 30–34 года - 5,1 на 100 тысяч и 35–39 лет - 5,38.

Среди пожилых также фиксируется высокий уровень - в группе 80–84 года показатель составляет 6,51.

Отдельно тревожит ситуация с детьми и подростками. Даже в группе 5-9 лет показатель не равен нулю - 0,28 на 100 тысяч человек, и это единственная возрастная категория, где за год зафиксирован рост. Среди подростков:

10–14 лет - 1,07

15–19 лет - 2,71

Все приведённые данные - официальная статистика. Она включает только случаи, где смерть была признана суицидом. Эксперты ранее отмечали, что часть таких трагедий может не попадать в отчёты.