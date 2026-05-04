По итогам первого квартала 2026 года в стране зарегистрирован 711 случай самоубийства, это на 15 случаев больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные EnergyProm.kz.
Большинство трагедий приходится на мужчин - 575 случаев. Среди женщин зафиксировано 136 случаев. Отдельную тревогу вызывает статистика по несовершеннолетним: 52 случая, что на 4% больше, чем год назад.
Больше всего суицидов зафиксировано в густонаселённых регионах:
Туркестанская область - 77 случаев
Алматинская область - 59
Алматы - 57
При этом именно Туркестанская область показала самый резкий рост - сразу на 13 случаев. Существенное увеличение также отмечено в Шымкенте, а также в Костанайской, Атырауской и Кызылординской областях.
Количество попыток суицида, напротив, снизилось: с 881 в первом квартале 2025 года до 591 в текущем. Однако этот показатель не перекрывает общий негативный тренд по завершённым случаям.
В сельской местности уровень смертности традиционно выше - 8,15 на 100 тысяч человек в 2025 году. В городах показатель ниже, но растёт: 5,99 против 5,72 годом ранее. Эксперты отмечают: именно показатель смертности (на 100 тысяч человек) даёт более точную картину, чем абсолютные цифры. Он позволяет корректно сравнивать регионы, учитывая разницу в численности населения.
Самый высокий уровень смертности от суицидов в 2025 году зафиксирован в Северо-Казахстанской области - 14,86 на 100 тысяч человек, что более чем вдвое превышает средний уровень по стране. Следом идут:
Акмолинская область - 14,59
Карагандинская - 13,07
Костанайская - 11,29
Улытауская - 10,45
Наименьшие показатели отмечены в:
Мангистауской области - 0,86
Абайской области - 1,17
Шымкенте - 1,57
По итогам 2025 года рост смертности зафиксирован в шести регионах:
Алматы - с 1,73 до 5,43
Западно-Казахстанская область - с 5,47 до 7,9
Восточно-Казахстанская - с 6,75 до 8,04
Жамбылская - с 8,02 до 9,02
Кызылординская - с 5,57 до 6,26
Жетысуская - с 3,3 до 3,91
Наиболее высокие показатели смертности приходятся на экономически активный возраст: 30–34 года - 5,1 на 100 тысяч и 35–39 лет - 5,38.
Среди пожилых также фиксируется высокий уровень - в группе 80–84 года показатель составляет 6,51.
Отдельно тревожит ситуация с детьми и подростками. Даже в группе 5-9 лет показатель не равен нулю - 0,28 на 100 тысяч человек, и это единственная возрастная категория, где за год зафиксирован рост. Среди подростков:
10–14 лет - 1,07
15–19 лет - 2,71
Все приведённые данные - официальная статистика. Она включает только случаи, где смерть была признана суицидом. Эксперты ранее отмечали, что часть таких трагедий может не попадать в отчёты.