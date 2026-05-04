На втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев представил стратегию превращения Казахстана в глобальный технологический хаб. Как сообщает пресс-служба Акорды, Глава государства подчеркнул, что без срочной оцифровки архивов и интеграции казахского языка в нейросети любые вложения в ИТ будут бессмысленны.
Для того чтобы страна стала магнитом для мировых талантов, в Казахстане уже внедряют механизмы долгосрочного резидентства с серьезными льготами. Президент уверен, что упрощение формальностей поможет привлечь в республику лучших специалистов.
- Одним из ключевых инструментов здесь стало недавнее внедрение "Золотой визы", которая дает право на долгосрочное резидентство, а также всеобъемлющий пакет преференций, включая значительные налоговые послабления и освобождение от избыточной административной нагрузки. Обладатели "Золотой визы" и члены их семей получат беспрепятственный доступ к качественному образованию и медицине наравне с нашими гражданами, - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Однако главной "топливной базой" для искусственного интеллекта должны стать качественные данные. Президент подверг критике тот факт, что огромные массивы информации до сих пор пылятся в бумажных архивах, и потребовал сделать казахский язык полноценной частью цифровых систем.
- Требуется полноценная интеграция казахского языка в современные цифровые системы, чтобы четко структурировать данные и добиться масштабного внедрения инноваций. Без общих данных, их совместимости и машиночитаемости никакой, даже самый сложный алгоритм не обеспечит реального экономического эффекта. <...> Ключевой показатель эффективности - стандартизация и интеграция данных в единую сеть так называемых "озер данных". Если этот переход не произойдет в скором времени, наши инвестиции в инновационную инфраструктуру, по большому счету, уйдут в песок, - резюмировал Глава государства.