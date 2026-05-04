В Павлодаре утекли данные более 2 тысяч работников образования

В Павлодаре в открытом доступе оказались персональные данные более 2 тысяч сотрудников сферы образования, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал ZTB.

Как сообщили в прокуратуре, школы при публикации закупок на медосмотры разместили лишнюю информацию. В документах оказались анкеты работников, а также их адреса и номера телефонов.

В результате данные 2065 человек стали доступны всем желающим. В надзорном органе подчеркнули, что это не только нарушение закона, но и серьёзный риск — информация могла попасть к мошенникам.

После проверки все сведения удалили из открытого доступа, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.