На заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Алматы Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством вопрос о технологическом выживании страны. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства потребовал немедленно прекратить инертность в реализации цифровых реформ и внедрить систему жесткого учета во всех госорганах.

Президент подчеркнул, что управление без измеримых результатов больше недопустимо. По его словам, каждый стратегический проект, включая так называемые "проекты-ледоколы" программы Digital Qazaqstan, должен проходить экспертизу на реальный экономический эффект под персональную ответственность исполнителей.

- Нельзя хорошо управлять тем, что невозможно измерить или визуализировать. Поэтому Правительству следует, наконец, внедрить систему базового учета состояния отраслей во все государственные органы. Инертность и затягивание сроков недопустимы. Нам нужно глубокое понимание реальных результатов цифровизации и государственных проектов. <...> Выбор невелик: либо мы создаем эффективную цифровую экономику, либо остаемся на обочине прогресса. Как говорится, "быть или не быть", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства указал на необходимость связать науку с реальным рынком. В этом году в стране откроется первый Университет искусственного интеллекта, который должен стать базой для практических разработок. Токаев поручил кабмину в кратчайшие сроки создать венчурную экосистему с налоговыми льготами, чтобы научные достижения не пылились на полках, а приносили прибыль.