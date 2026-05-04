Инициатива направлена на поддержку научных исследований и восстановление природных популяций.

Правительство Казахстана утвердило лимиты на изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных животных. Как сообщает Zakon.kz, соответствующее постановление вступило в силу 27 апреля и направлено на поддержку научных исследований и восстановление природных популяций.

В рамках программы ученым разрешено изъять 66 каспийских тюленей. Важно, что речь не идет о безвозвратном вылове: после проведения необходимых исследований и мечения животных обязаны выпустить обратно в природную среду. Работы будут проводиться до конца 2026 года на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги в акватории Мангистауской и Атырауской областей.

Помимо тюленей, под научный интерес попали редкие виды рыб. Так, из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища планируют выловить 500 килограммов аральского шипа, а из реки Ертис - 300 килограммов нельмы. Эти ресурсы необходимы для формирования маточного стада, которое в дальнейшем обеспечит искусственное воспроизводство этих ценных видов в водоемах Казахстана.

Законом также установлены четкие ставки платы за пользование природными ресурсами. Учитывая размер МРП на 2026 год, изъятие одной особи каспийского тюленя обойдется бюджету научных программ в 8 347,25 тенге. Стоимость одного килограмма аральского шипа зафиксирована на уровне 276,8 тенге, а нельмы - 73,5 тенге. Все мероприятия по вылову и мечению должны быть завершены до конца текущего года.