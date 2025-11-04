Хлеб с умом: премьер-министр Казахстана о модернизации экспорта и переработки зерна

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил на заседании правительства 4 ноября, что Казахстану следует отходить от традиционного экспорта зерна и развивать производство продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, передает Zakon.kz.

Он отметил, что аграрии получили рекордное льготное финансирование в 1 трлн тенге, а также семена, топливо и удобрения. Благодаря этому и соблюдению агротехнологий урожай оказался хорошим. Сейчас ключевая задача — сохранить и эффективно реализовать собранное зерно.

Бектенов подчеркнул важность сушки, хранения и транспортировки зерна, а также расширения экспорта как на традиционные, так и на новые рынки. Он отметил успешные проекты по переработке кукурузы, производству крахмала, лизина, глютена и биоэтанола, подчеркнув, что таких проектов нужно больше.

Также премьер поручил регионам формировать запасы продовольствия, обеспечить поставку пшеницы в Продкорпорацию и подготовку к следующему посевному сезону, включая закупку не менее 2,3 млн тонн удобрений.