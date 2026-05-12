Преступники выдают себя за инспекторов и требуют "обновить данные" под угрозой блокировки счетов.

В Казахстане набирает обороты новая волна телефонного мошенничества: преступники выдают себя за инспекторов и требуют "обновить данные" под угрозой блокировки счетов. В КГД Минфина РК предупредили, что такие звонки - это ловушка, целью которой является кража паролей и данных ЭЦП.

Злоумышленники действуют напористо, заявляя предпринимателям о необходимости каждые два года подтверждать вид деятельности через специальное мобильное приложение. Для убедительности они угрожают немедленным приостановлением работы бизнеса.

Цель обмана - заставить жертву перейти по фишинговой ссылке или скачать сторонний софт. Как только человек вводит SMS-код или загружает ключи ЭЦП, мошенники получают полный доступ к его финансовым инструментам.

В ведомстве напомнили: налоговая служба никогда не запрашивает личные сведения, реквизиты карт или пароли по телефону. Сотрудники не обзванивают налогоплательщиков с требованиями установить приложения или продиктовать коды из SMS.

Если вам поступил подозрительный звонок, самый эффективный способ защиты - немедленно прервать разговор. Проверяйте любую информацию только через официальный кабинет налогоплательщика и никогда не передавайте свои данные третьим лицам.