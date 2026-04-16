В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о новой схеме мошенничества. Злоумышленники обещают помощь в получении жилья, кредита или списании долгов якобы по государственным программам.
Мошенники предлагают "ускоренное оформление" или "гарантированное одобрение" и просят перевести деньги за свои услуги. Получив оплату, они перестают выходить на связь.
Злоумышленники используют поддельные сайты, объявления в соцсетях и мессенджерах, звонки от "консультантов" и могут просить личные данные. Иногда они ссылаются на несуществующие законы и программы. Чаще всего жертвами становятся люди, которые находятся в трудной финансовой ситуации.
Как обезопасить себя:
Проверяйте любую информацию о государственных программах на официальных ресурсах: eGov.kz, сайтах госорганов и их верифицированных аккаунтах в соцсетях.
Не переводите деньги незнакомым лицам без официального договора.
Не доверяйте посредникам, предлагающим оформление через мессенджеры или объявления.
В ведомстве просят людей быть внимательными и предупредить близких, особенно пожилых людей. Если вам предлагают подозрительные услуги - обращайтесь в правоохранительные органы.