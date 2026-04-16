В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о новой схеме мошенничества. Злоумышленники обещают помощь в получении жилья, кредита или списании долгов якобы по государственным программам.

Мошенники предлагают "ускоренное оформление" или "гарантированное одобрение" и просят перевести деньги за свои услуги. Получив оплату, они перестают выходить на связь.

Злоумышленники используют поддельные сайты, объявления в соцсетях и мессенджерах, звонки от "консультантов" и могут просить личные данные. Иногда они ссылаются на несуществующие законы и программы. Чаще всего жертвами становятся люди, которые находятся в трудной финансовой ситуации.

Как обезопасить себя:

Проверяйте любую информацию о государственных программах на официальных ресурсах: eGov.kz, сайтах госорганов и их верифицированных аккаунтах в соцсетях.

Не переводите деньги незнакомым лицам без официального договора.

Не доверяйте посредникам, предлагающим оформление через мессенджеры или объявления.

В ведомстве просят людей быть внимательными и предупредить близких, особенно пожилых людей. Если вам предлагают подозрительные услуги - обращайтесь в правоохранительные органы.