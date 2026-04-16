В Уральске полицейские в последний момент предотвратили перевод.

15 апреля на "102" позвонила местная жительница, которая сообщила, что неизвестные пытаются обманом заставить её мать перевести деньги в районе центрального рынка. На место сразу выехали патрульные и участковые.

Женщину нашли у банкомата в одном из торговых домов. Оказалось, что она уже собиралась перевести мошенникам три миллиона тенге. Полицейским удалось остановить её в последний момент. При этом, судя по видео, женщина не сразу поверила стражам порядка. Она заметно волновалась и даже пыталась от них сбежать, утверждая, что её могут "посадить".

Как выяснилось, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они выходили на связь по видеозвонку в форме, чтобы вызвать доверие. Под этим предлогом они пытались оформить на женщину кредиты в нескольких банках, но получили отказ.

Тогда на её счёт перевели деньги с другого счёта. Предположительно, чтобы использовать женщину в качестве "дроппера". Параллельно мошенники запугивали её, утверждая, что против её дочери якобы ведётся расследование.

Поверив им, женщина приехала из посёлка и оформила офлайн-кредит на сумму более трех миллионов тенге. При этом ей запретили кому-либо рассказывать о происходящем, из-за чего она даже пыталась скрыться от дочери и полицейских.

Сейчас для её защиты через портал eGov подключили услугу "Стоп-кредит", чтобы ограничить оформление займов.

В полиции сообщили, что это произошло в рамках акции Anti-fraud. Всего с начала её проведения удалось предотвратить уже 17 подобных случаев.

Полицейские просят жителей быть внимательными и не доверять подозрительным звонкам. В случае сомнений необходимо сразу обращаться по номеру 102.