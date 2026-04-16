В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию с безопасностью казахстанских туристов за рубежом. Заместитель министра Арман Исетов отметил, что на фоне глобальной нестабильности составить точный список абсолютно безопасных направлений сейчас непросто, передаёт Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов о рекомендованных маршрутах, представитель МИД выделил одно из направлений, которое на данный момент выглядит стабильнее остальных.

- Ну, на этот вопрос, я думаю, сейчас очень сложно ответить, потому что поступает информация из разных стран о том, что проходили какие-то… были ситуации с гражданами и с туристами. Поэтому четко ответить на этот вопрос я вам не могу. Но, я думаю, что на данный момент, например, страны Юго-Восточной Азии, возможно, являются более такими благоприятными для наших туристов, - сообщил Арман Исетов.

Особое внимание дипломат уделил регионам с высоким уровнем риска. Из-за сохраняющейся напряженности и активных конфликтов министерство настоятельно не рекомендует казахстанцам планировать поездки в страны Ближнего Востока.

Гражданам советуют внимательно следить за официальными уведомлениями МИД перед бронированием туров и учитывать текущую геополитическую обстановку в выбранном регионе.