В Казахстане набирает обороты новая схема кибермошенничества, замаскированная под официальные государственные уведомления, сообщает Polisia.kz. Злоумышленники рассылают СМС якобы от имени единого контакт-центра и убеждают людей переходить по ссылкам для "проверки и оплаты" штрафов. Ссылка ведет на клон портала eGov, который визуально почти невозможно отличить от оригинала.

Главная ловушка кроется в механике поддельного сайта: он подтверждает наличие долга, даже если ввести случайный набор цифр вместо номера машины или вымышленный ИИН. Этот психологический приём заставляет жертву поверить в реальность штрафа и торопит с его оплатой. Как только человек нажимает кнопку "оплатить", ресурс требует полные данные банковской карты, включая секретный код.

После ввода реквизитов преступники получают доступ к счету и могут за считанные минуты вывести все накопления. Полиция подчеркивает: официальные органы никогда не запрашивают персональные данные или номера карт через СМС-рассылки. Ошибочные данные, которые сайт принимает за верные - самый верный признак того, что перед вами ловушка.