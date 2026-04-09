Денежные средства изъяли по кассационному протесту Генпрокуратуры РК.

Жителя Атырау признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в значительном размере. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, однако финансовая сторона преступления потребовала вмешательства Генеральной прокуратуры РК.

- В ходе проверки законности судебного акта было установлено, что суд необоснованно не обратил в доход государства 10 млн тенге, полученных в результате совершения уголовного правонарушения. По кассационному протесту Генеральной прокуратуры судебные акты изменены, денежные средства взысканы в доход государства, - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что за совершение подобных преступлений закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.