После кратковременного потепления регион вновь окажется во власти облачности.

На завтра, 10 апреля, в Уральске синоптики прогнозируют пасмурный день: температура воздуха днём составит около +10...+12 °C, а ночью опустится до +4...+6 °C. Ощутимый южный ветер сохранит свою силу до 11 м/с.

В Атырау завтра также будет наблюдаться переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Температурный фон останется невысоким - днем столбики термометров не поднимутся выше +10...+13 °C. Ночью ожидается около +6 °C.

В Актау завтра ожидается самая стабильная погода в регионе. При переменной облачности воздух прогреется до +13...+14 °C днём, ночью столбики термометров покажут +7...+8 °C. Осадков не ожидается.

Для жителей Актобе пятница будет пасмурной, но относительно безветренной по сравнению с предыдущими днями. Дневная температура зафиксируется на отметке +15...+16 °C, ночью сохранятся комфортные +5...+6 °C.