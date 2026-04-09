Министерство культуры и информации предложило обновить правила использования госсимволов, сделав их более доступными для граждан. Согласно проекту, опубликованному на портале Открытые НПА, казахстанцы смогут размещать государственный флаг на своих балконах и стенах домов для "выражения патриотических чувств".

Главное новшество касается технической стороны: на балконах флаг рекомендуют устанавливать под углом 45 градусов. В частном секторе полотно должно находиться на высоте не менее трех метров от земли.

При этом чиновники упростили требования к ночному режиму - подсвечивать флаг в темное время суток теперь не обязательно. Главное, чтобы полотно не касалось пола, земли или воды и всегда выглядело опрятно: выцветшие или мятые флаги использовать запрещено.

Несмотря на либерализацию правил, закон четко очерчивает границы дозволенного. Флаг по-прежнему запрещено превращать в одежду, постельное белье или шторы, а также использовать его в рекламе.

Любое использование символики должно соответствовать национальному стандарту. За надругательство над флагом или использование его в коммерческих целях без специального разрешения гражданам грозит ответственность.

Публичное обсуждение этих поправок продлится до 23 апреля.