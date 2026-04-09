Жительница Западно-Казахстанской области спустя почти 30 лет решилась рассказать о пережитом насилии. После её откровений в соцсетях полиция возбудила уголовное дело.

50-летняя уроженка Западно-Казахстанской области Наташа Калымбетова опубликовала в TikTok серию видеороликов с личным признанием. В них она рассказала о преступлении, которое, по её словам, произошло почти 30 лет назад в одном из сёл региона.

Тогда ей было всего 17 лет. Как утверждает женщина, группа мужчин вывезла её в заброшенный дом, где над ней было совершено насилие. По её словам, она подверглась избиению и угрозам убийством.

После случившегося Наташа покинула родной посёлок. Сначала переехала в Уральск, затем - в Алматы. Сейчас она живёт в Таиланде. После публикации видео с ней связались казахстанские полицейские. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Корреспонденту "МГ" женщина рассказала, что все эти годы пыталась заглушить боль работой и заботой о сыне.

- После случившегося мама продала единственную корову и сказала уезжать из посёлка. Я уехала в Уральск - одна, без поддержки. Позже попыталась построить отношения, но мужчина оказался женат. Я узнала об этом, уже будучи беременной, - вспоминает она.

По её словам, это стало вторым сильным ударом. Женщина родила сына и сосредоточилась на его воспитании. Когда ребёнку исполнилось семь лет, они переехали в Алматы. Там Наташа купила квартиру, сделала ремонт и, как она говорит, "старалась жить дальше", хотя пережитое не отпускало.

В 2015 году ей предложили работу в Дубае, и она вместе с сыном уехала за границу. В 2025 году сын окончил британскую школу и уехал учиться в Китай. Оставшись одна, женщина снова столкнулась с тяжёлым эмоциональным состоянием.

- Меня накрыла депрессия. Я взяла паузу и вернулась в Казахстан. Но воспоминания снова начали возвращаться, - говорит она.

Позже Наташа переехала в Таиланд, на остров Пхукет. Однако, по её словам, даже там пережитое не отпустило.

- Я семь раз записывала видео, но не решалась выложить. Во мне жила та самая девочка, которая боялась осуждения, слов "ұят" и "позор". Мама всегда говорила молчать и не позорить семью, - рассказывает она.

Женщина признаётся, что до сих пор страдает от последствий пережитого: её мучают кошмары и тревожные состояния.

- Мне часто снится один и тот же сон. Я вижу свой посёлок, тот страшный момент. Во сне я прошу, чтобы всё исчезло, и начинается огненное цунами. Я понимаю, что погибну, но вдруг меня вытаскивает рука - рука моей мамы, - говорит Наташа.

По её словам, отношения с матерью были сложными. Долгое время она держала обиду, не общалась с ней около пяти лет. Позже, по совету психолога, попыталась простить.

- Я начала снова с ней общаться, помогала, возила на отдых, привезла в Дубай. Но тепла между нами так и не появилось. И всё же во снах именно она меня спасает, - добавляет женщина.

Говоря о тех, кто, по её словам, причастен к преступлению, Наташа утверждает, что это были местные жители, которых боялся весь посёлок.

- Они знали, что за меня никто не заступится. Среди них были братья моей одноклассницы. Я просила одного из них помочь, но он молча стоял и ждал своей очереди, — говорит она.

После произошедшего, по её словам, она не получила поддержки ни от семьи, ни от близких и была вынуждена начать самостоятельную жизнь. Пережитое сильно повлияло на её личную жизнь. Наташа признаётся, что так и не смогла построить отношения.

- Я хотела доверять человеку, открыться ему, но всё рушилось ещё в начале. Для меня было важно время, доверие, но мужчины этого не принимали, - говорит она.

Опубликовав первое видео, женщина не ожидала такой реакции.

- Утром я увидела тысячи просмотров и комментариев. Самое страшное - некоторые мужчины писали: "А что в этом такого?". Но вместе с этим мне начали писать женщины, которые пережили подобное. Их истории ещё страшнее, - отмечает она.

Наташа подчёркивает, что не всё рассказала публично, так как не хочет мешать следствию. В ближайшее время она планирует приехать в Уральск. Женщина также надеется, что её история станет примером для других.

- Я буду говорить только с полицией и адвокатом. Хочу, чтобы эта история закончилась. Почему я должна была страдать 30 лет? Теперь их очередь отвечать. Я хочу положить конец этой истории. Почему я 30 лет должна была страдать? Они все эти годы спокойно жили, спали, ели, ходили на тои, радовались, а я была морально убита. Я больной человек, у меня много реальных болезней, в моменты депрессии мое состояние ухудшается. Хочу, чтобы этих извергов все увидели, чтобы их родственники обо всём узнали. Хочу, чтобы моя история стала примером для миллионов женщин, которые когда-то пережили подобное. Хочу, чтобы наш президент взял ситуацию под контроль и наши женщины никогда не страдали. Хочу, чтобы женщины не боялись говорить. Чтобы такие люди понесли наказание, и подобное больше не повторялось, - добавила она.

Её 20-летний сын сейчас учится в Китае. О случившемся он узнал из социальных сетей, поддержал мать и, по её словам, готов приехать вместе с ней в Уральск.