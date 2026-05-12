На вырубленном участке ведутся работы по благоустройству.

11 мая жительница города опубликовала видео, на котором видно, как на проспекте Назарбаева, возле остановки "Типография", вырубают деревья. Это вызвало возмущение у горожан. По их словам, в городе становится всё меньше зелени, так как деревья массово спиливают.

Жители недовольны и спрашивают в комментариях под видео, зачем убрали старые деревья. Они считают, что городу нужны зелёные насаждения и тень, а не только асфальт и жара.

Городской акимат оставил комментарий под этим видео. В нём сообщили, что на участке идут работы по благоустройству проспекта и планируется расширение пешеходной зоны. Также пояснили, что были срублены два аварийных тополя, которые могли быть опасны для людей. После завершения работ на этом месте обещают провести озеленение и высадить новые деревья.

Утром 12 мая редакция направила запрос в акимат, чтобы узнать, какие именно деревья будут высажены, насколько расширят пешеходную зону и что будет с парковками. Но ответа пока не получено.

Напомним, что в аналогичный период 2025 года зеленые насаждения вырубили по проспекту Назарбаева и вдоль улицы Нурпеисовой, именуемой в народе как Арбат. Позже на их месте высадили 21 саженец каштана, 16 лип, 14 рябин.