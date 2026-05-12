Масштабные рейды прошли в Алматы, Шымкенте и нескольких областях страны.

В КНБ подвели итоги масштабных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия. Спецоперации проводились в течение апреля совместно с полицией и под координацией прокуратуры. География рейдов охватила Алматы, Шымкент, а также ряд регионов страны.

В ходе обысков было изъято 63 единицы огнестрельного оружия. В криминальном арсенале оказались четыре автомата Калашникова, 20 пистолетов и 38 ружей. Самой опасной находкой стал реактивный штурмовой гранатомет "РШГ-2". Кроме того, в распоряжении преступных групп находились боевые гранаты и почти две сотни патронов.

Особое внимание оперативников было сосредоточено на Восточно-Казахстанской области. Там в ходе проверок обнаружено и изъято промышленное взрывчатое вещество общим весом 346,5 килограмма. Обнаружение столь крупной партии взрывчатки позволило предотвратить потенциально тяжкие преступления.