В МВД призвали казахстанцев быть осторожнее при планировании досуга: покупка билетов "с рук" на долгожданные концерты всё чаще заканчивается потерей денег. Полицейские фиксируют всплеск активности мошенников, которые создают фейковые объявления и продают поддельные пропуски на массовые мероприятия, сообщает Polisia.kz.

В сети интернет встречаются случаи размещения ложных объявлений, а также предложений от посредников, связанных с покупкой или перепродажей билетов на концерты и массовые мероприятия.

Злоумышленники предлагают “гарантированную” помощь в приобретении билетов, продают их по завышенной стоимости либо могут распространить поддельные билеты. Люди переводят деньги, но билеты не получают.

МВД призывает граждан быть бдительными и приобретать билеты на любые мероприятия только через официальные и проверенные источники. Рекомендуется избегать переводов денежных средств незнакомым лицам, - отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.