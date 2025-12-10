Западные регионы постепенно догоняют крупные города по стоимости жизни.

В ноябре 2025 года в Уральске, Актобе, Актау и Атырау продолжился рост цен на продукты и непродовольственные товары. Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, цены растут как к прошлому месяцу, так и к аналогичному периоду прошлого года.

Топ-3 товаров с самым высоким ростом цен в регионе за месяц и год:

Яйца (десяток) – +6% за месяц, +12% за год.

Бананы и яблоки – +5–7% за месяц, +10–15% за год.

Лекарства (Ингавирин, Ацикловир), шампуни, зубная паста – +4–5% за месяц, +8–12% за год.

Топ-3 товаров с минимальным ростом цен:

Соль – +1–2% за месяц, +3–5% за год.

Сахар-песок – +1–2% за месяц, +3–5% за год.

Бензин АИ-92 и мыло хозяйственное – рост до +2% за месяц, +4–5% за год.

Итог: Западные регионы постепенно догоняют крупные города по стоимости жизни. Цены на продукты и лекарства продолжают умеренно расти, отражая общую в стране тенденцию по увеличению стоимости товаров повседневного спроса.