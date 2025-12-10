Мужчина временно проживал в Уральске.

В Уральске сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали 23-летнего местного жителя, который, по данным полиции, помогал телефонным мошенникам, массово активируя SIM-карты. Об этом сообщили в департаменте полиции области.

По информации ведомства, именно эти номера позже использовались в схеме обмана, где злоумышленники представлялись сотрудниками Нацбанка. Через WhatsApp они убеждали жителей, что «защищают банковский счет», и таким образом похитили у жительницы региона более 10 миллионов тенге.

Полицейские установили, что все номера, задействованные в мошенничестве, были активированы на территории Уральска. В ходе оперативных мероприятий задержали уроженца Алматы, который с июля 2025 года временно проживал в городе. По указанию мошенников он оформлял SIM-карты на третьих лиц, активировал около 500 номеров, регистрировал их в WhatsApp и передавал преступникам. Общение с организаторами происходило через Telegram.

Во время обыска по месту его проживания изъяли мобильный телефон, роутер, модем, оборудование для размещения SIM-карт, несколько SIM-карт разных операторов и компьютерную технику. Подозреваемого водворили в ИВС. Сейчас полиция устанавливает всех участников схемы.

В департаменте напомнили, что регистрация SIM-карт на подставных лиц и передача доступа третьим лицам — уголовно наказуемое деяние. Граждан призывают не участвовать в подобных схемах и сообщать о попытках вовлечения в них.