Размеры ПМД в 2026 году повышены в среднем на 10%.

ЕНПФ опубликовал обновлённые пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, действующие с 2026 года. Как пояснили в фонде, на их расчет повлияли новые социально‑экономические показатели: минимальная зарплата, прожиточный минимум и минимальная пенсия.

— В результате размеры ПМД в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции», — отметили в ЕНПФ.

Что значит повышение

Порог минимальной достаточности — та сумма пенсионных накоплений, которую вкладчики должны иметь на счету, чтобы будущая пенсия по возрасту гарантировала выплаты не ниже минимальной.

Если на счету меньше ПМД, средства нельзя использовать для досрочного снятия — например, на лечение, жильё или единовременные выплаты.

Что изменилось для вкладчиков

Снижение риска преждевременного изъятия накоплений, которые могли бы снизить размер будущей пенсии.

Те, кто рассчитывал «снять лишнее», должны убедиться, что их сумма накоплений превышает обновлённый порог.

Фонд также напомнил, что информация о размере накоплений доступна в личном кабинете на портале ЕНПФ.

Напомним, оплатить стоматологические услуги и офтальмологию теперь нельзя — приём заявок приостановили из‑за выявления подозрительных случаев.