ЕНПФ опубликовал обновлённые пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, действующие с 2026 года. Как пояснили в фонде, на их расчет повлияли новые социально‑экономические показатели: минимальная зарплата, прожиточный минимум и минимальная пенсия.

— В результате размеры ПМД в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции», — отметили в ЕНПФ.

Что значит повышение

  • Порог минимальной достаточности — та сумма пенсионных накоплений, которую вкладчики должны иметь на счету, чтобы будущая пенсия по возрасту гарантировала выплаты не ниже минимальной.

  • Если на счету меньше ПМД, средства нельзя использовать для досрочного снятия — например, на лечение, жильё или единовременные выплаты.

Что изменилось для вкладчиков

  • Снижение риска преждевременного изъятия накоплений, которые могли бы снизить размер будущей пенсии.

  • Те, кто рассчитывал «снять лишнее», должны убедиться, что их сумма накоплений превышает обновлённый порог.

Фонд также напомнил, что информация о размере накоплений доступна в личном кабинете на портале ЕНПФ.

Напомним, оплатить стоматологические услуги и офтальмологию теперь нельзя — приём заявок приостановили из‑за выявления подозрительных случаев.