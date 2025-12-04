С 4 декабря 2025 года казахстанцы больше не смогут оплачивать офтальмологические услуги за счёт единовременных пенсионных выплат — Отбасы банк прекращает приём заявок после изменений, внесённых Минздравом в правила использования ЕПВ.

АО «Отбасы банк» объявил, что с 4 декабря 2025 года прекращает приём заявок на оплату офтальмологических услуг через платформу enpf-otbasy.kz. Это связано с тем, что Минздрав внёс изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на лечение. Новый приказ, опубликованный 3 декабря, исключил из списка доступных направлений не только стоматологию, но и офтальмологию.

Все заявления, поданные до 4 декабря, обещают принять и рассмотреть в обычном порядке.

По данным банка, сейчас в обработке находятся 15 808 заявок на общую сумму 13,3 млрд тенге. Из них:

• 5 131 заявка на 4,6 млрд тенге — на проверке документов;

• 10 677 заявок на 8,7 млрд тенге — клиенты должны донести недостающие бумаги.

После того как стоматология выпала из программы, поток желающих направить пенсионные деньги на офтальмологию вырос в семь раз. Если раньше ежемесячно одобряли около 174 таких заявок, то после сентября — уже 1 264.

В банке также сообщили о выявленных подозрительных случаях. К примеру, разные клиенты подавали документы от одной и той же офтальмологической клиники, но с адресами в разных городах. Проверка показала, что по указанным адресам медучреждений не существует.

При этом в Отбасы банке подчёркивают: программа ЕПВ продолжает работать. Пенсионные излишки по-прежнему можно использовать на дорогостоящие виды лечения, включая:

• терапию орфанных заболеваний;

• реконструктивные операции;

• радионуклидную и радиойодтерапию;

• радиохирургию;

• протонную терапию.

В банке отмечают, что стоматология и офтальмология — лишь небольшая часть перечня медицинских услуг, доступных для оплаты за счёт пенсионных накоплений.