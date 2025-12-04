К платформе ограничили доступ в связи с распространением материалов с оправданием терроризма.

В России ограничили доступ к игровой онлайн-платформе Roblox, популярной среди детей и подростков, сообщило ведомство Роскомнадзор.

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики, — говорится в заявлении ведомства.

Также в ведомстве заявили, что платформа «популярна у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь».

Сообщается, что Roblox стал недоступен для многих пользователей в России ещё утром 3 декабря — жалобы на неполадки превысили тысячи.