Первым делом предмету вернули прежнее название.

4 ноября министерство обороны РК утвердило новые Правила начальной военной подготовки (НВП). Правила задают единые подходы к обучению в школах, колледжах и профучилищах, уточняют требования к педагогам и делают курс более практичным.

Что изменилось:

Дисциплине вернули историческое название «начальная военная подготовка».

Программа стала более практичной: больше полевых занятий, учебных упражнений и информации о правах, обязанностях и социальных гарантиях военнослужащих.

Учителя НВП теперь должны иметь педагогическое образование и опыт службы в армии. Те, кто уже работает, сохранят свои должности. Военнослужащие с выслугой 10 лет и более смогут пройти бесплатную педагогическую переподготовку.

Ученики будут учиться у людей с реальным опытом службы, что помогает лучше понимать армию и снимает страхи.

Советник министра обороны Айгуль Тулембаева подчеркнула, что обновления направлены на повышение качества подготовки будущих призывников.

— Мы возвращаем НВП её настоящее содержание: это первый этап подготовки граждан к армии. Ребята должны понимать устав, обязанности военнослужащего, свои права и гарантии после службы. Армия сегодня — это реальная возможность получить профессию, образование и перспективы. Мы хотим, чтобы школьники знали об этом заранее, — сказала Тулембаева.

Напомним, что в 2023 году в рамках обновления программы урок назывался Начальная военная и технологическая подготовка.