Угонщица находилась в нетрезвом состоянии и во время погони повредила угнанное авто и чужую машину.

В пять утра в полицию поступило сообщение об угоне Hyundai, передает Polisia.kz. Владелец рассказал, что встретил знакомую возле ночного клуба и предложил подвезти её. Девушка села в машину, но когда мужчина вышел поздороваться с другим знакомым, она быстро пересела на водительское место и уехала. Хозяин попытался её остановить, но угонщица не остановилась и попыталась скрыться. Во время погони она повредила машину владельца и зацепила ещё один автомобиль.

Полицейские задержали девушку и вернули авто хозяину. Освидетельствование показало, что она была пьяна — средняя степень опьянения. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. По закону ей грозит штраф до 1000 МРП (3,9 млн тенге), до 600 часов исправительных или общественных работ, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция напоминает: не садитесь за руль в состоянии опьянения и будьте внимательны, доверяя автомобиль даже знакомым.