При этом сам школьник систематически употреблял наркотики.

Заместитель прокурора ЗКО Азамат Кустанов сообщил на брифинге РСК, что 19 мая 2025 года суд Уральска приговорил ученика 10-го класса к семи годам лишения свободы за сбыт психотропных веществ в особо крупном размере. При этом подросток сам регулярно употреблял наркотики. За последние три года в регионе осудили 49 подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Из них 39 — за хранение наркотиков, 10 — за сбыт. В отношении 35 вынесены обвинительные приговоры.

За 10 месяцев 2025 года количество преступлений, связанных с наркотиками, снизилось на 11%. Основными площадками для продажи наркотиков остаются телеграм-каналы и криптокошельки. Деньги наркобизнес часто выводит через дропперов — людей, которые порой даже не знают, что участвуют в преступных схемах. В этом году в области заблокировали две тысячи казахстанских и восемь тысяч иностранных счетов. По решению следственного суда арестован 241 «наркосчёт» на сумму 56 миллионов тенге. Также ликвидировали 10 фитолабораторий. Пресечена деятельность трёх онлайн-наркомагазинов с оборотом свыше 40 миллионов тенге.