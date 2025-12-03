Об этом сообщили аудиторы Высшей аудиторской палаты Казхастана.

Высшая аудиторская палата Казахстана (ВАП) проверила работу социально-предпринимательских корпораций (СПК) и их влияние на развитие регионов. Проверка показала, что в этих корпорациях накопилось много проблем, из-за которых они работают неэффективно. Основные причины — отсутствие чётких правил, слабая координация и недостаточный контроль со стороны министерства национальной экономики.

Аудиторы отметили, что СПК часто занимаются чисто коммерческими проектами, помогая отдельным предпринимателям, вместо того чтобы реализовывать социально значимые инициативы. Например, СПК «Aqjaiyq» получили земельные участки под инвестпроекты, но часть земли либо не использовалась, либо использовалась для других коммерческих целей.

Председатель ВАП Алихан Смаилов подчеркнул, что министерство нацстатистики должно навести порядок: определить задачи СПК, их социальную роль, правила привлечения инвестиций и использование поддержки бизнеса. Сейчас же корпорации сами решают, чем заниматься, иногда нарушая Предпринимательский кодекс.

За последние пять лет СПК получили более 528 миллиардов тенге из бюджета, из которых более 288 миллиардов выделяли на кредиты предпринимателям. Но деньги часто кладут на депозиты или тратят на совместные коммерческие проекты с низким социальным эффектом. Несмотря на рост финансирования, СПК остаются убыточными. На начало 2025 года их убытки составили более 209 миллиардов тенге — в семь раз больше, чем в 2020 году. Дивиденды выплачиваются нерегулярно: в 2024 году они составили меньше 500 миллионов тенге, почти в четыре раза меньше, чем в 2023 году.

В целом аудит выявил:

финансовые нарушения на 138 млрд тенге,

неэффективное планирование — на 14,5 млрд тенге,

неэффективное использование бюджетных средств и активов — на 33,6 млрд тенге.

Материалы по 14 фактам планируется передать в правоохранительные органы.