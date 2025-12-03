При взаимодействии с коллекторами важно соблюдать закон, чтобы защитить свои интересы.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка напомнило гражданам основные правила работы коллекторских агентств и права должников — при взаимодействии с коллекторами важно соблюдать закон, чтобы защитить свои интересы.

Какие правила закреплены

Продажа долга коллекторам (уступка права требования) гражданских кредитов запрещена до 1 мая 2026 года — действует мораторий.

Если долг передан коллектору, агентство должно предоставить: наименование, адрес, ФИО и должность контактного лица, а также реквизиты кредитора.

Контакты с должником возможны не более 3 раз в день, и только в будние дни с 08:00 до 21:00.

Запрещено требовать погашения задолженности чем-либо, кроме средств, а также угрожать, вводить в заблуждение или использовать моральное давление.

Что делать, если коллекторы нарушают

Если вы столкнулись с незаконными действиями коллекторов — звонками вне времени, давлением, требованием имущества вместо денег — вы вправе обращаться с жалобой в АРДФМ. Агентство обязано отреагировать и принять меры в соответствии с законом.

АРДФМ также подчёркивает: важен контроль над условиями кредита, перепроверка документов и внимательное отношение к уведомлениям о передаче долга.