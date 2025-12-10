Несколько советов, которые помогут сделать так, чтобы новогоднее дерево «работало» на успех.

Новый 2026 год по восточному календарю — год Красной Огненной Лошади. По мнению поклонников фэн-шуя, правильно украшенная ёлка может стать символом удачи, финансового благополучия и новых возможностей. Вот несколько советов, которые помогут сделать так, чтобы новогоднее дерево «работало» на успех.

Цвет и стиль украшений

Красный — главный цвет года. Банты, шары и декоративные элементы красного цвета зададут «огненную» энергию, символизирующую успех и решимость.

Золото, медь, оранжевый — символ богатства, процветания и стабильного дохода. Золотые украшения на ёлке притягивают финансовый успех.

Зелёный, бежевый, естественные материалы — для тех, кто стремится к устойчивости и спокойному росту. Декор из дерева, льна, шишек или натуральных тканей помогает сбалансировать энергию.

Если хочется — можно добавить элементы фиолетового или металлического оттенка: они усиливают удачу и способствуют раскрытию потенциала.

Где поставить ёлку

Лучше всего ставить ёлку на юге дома — это сектор Огня, успеха и репутации.

Также подходят направления, которые отвечают за богатство и процветание: юго-восток или восток.

Не ставьте ёлку прямо у входной двери — поток энергии должен свободно циркулировать, не «улетая» сразу наружу.

Стиль и раскрытие символики

Эко-стиль — деревянные игрушки, шишки, природные материалы: помогает привлечь стабильность и равновесие.

Скандинавский стиль — минимализм, светлые оттенки, белый и серебристый декор: способствует ясности ума и правильным решениям.

Ар-деко или винтаж — золото, бронза, геометрические формы, зеркальные поверхности: усиливают амбиции и притягивают богатство и признание.

Детали, делающие ёлку «магнитом»