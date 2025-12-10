Новый 2026 год по восточному календарю — год Красной Огненной Лошади. По мнению поклонников фэн-шуя, правильно украшенная ёлка может стать символом удачи, финансового благополучия и новых возможностей. Вот несколько советов, которые помогут сделать так, чтобы новогоднее дерево «работало» на успех.
Цвет и стиль украшений
Красный — главный цвет года. Банты, шары и декоративные элементы красного цвета зададут «огненную» энергию, символизирующую успех и решимость.
Золото, медь, оранжевый — символ богатства, процветания и стабильного дохода. Золотые украшения на ёлке притягивают финансовый успех.
Зелёный, бежевый, естественные материалы — для тех, кто стремится к устойчивости и спокойному росту. Декор из дерева, льна, шишек или натуральных тканей помогает сбалансировать энергию.
Если хочется — можно добавить элементы фиолетового или металлического оттенка: они усиливают удачу и способствуют раскрытию потенциала.
Где поставить ёлку
Лучше всего ставить ёлку на юге дома — это сектор Огня, успеха и репутации.
Также подходят направления, которые отвечают за богатство и процветание: юго-восток или восток.
Не ставьте ёлку прямо у входной двери — поток энергии должен свободно циркулировать, не «улетая» сразу наружу.
Стиль и раскрытие символики
Эко-стиль — деревянные игрушки, шишки, природные материалы: помогает привлечь стабильность и равновесие.
Скандинавский стиль — минимализм, светлые оттенки, белый и серебристый декор: способствует ясности ума и правильным решениям.
Ар-деко или винтаж — золото, бронза, геометрические формы, зеркальные поверхности: усиливают амбиции и притягивают богатство и признание.
Детали, делающие ёлку «магнитом»
Большие банты — символ долгосрочного роста и устойчивости.
Звезда на макушке — считается символом крупной удачи и новых возможностей.
Тёплая подсветка и гирлянды внутри дерева — создают «многослойную» энергию, усиливая приток благополучия.
Избегайте острых, резких форм и слишком агрессивного декора — мягкость и гармония важны для положительной энергетики.