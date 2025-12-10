Вводится ряд нововведений, а также впервые закреплено понятие «военизированная железнодорожная охрана».

Мажилис ужесточил требования к владельцам оружия и частным охранным организациям. Депутаты приняли во втором чтении закон по вопросам охранной деятельности, разработанный по поручению президента.

Среди ключевых новшеств — обязательный контрольный отстрел для владельцев гражданского и служебного оружия. За несвоевременное прохождение процедуры МВД сможет приостанавливать разрешения первой и второй категорий.

Юридические лица, прекращающие деятельность, обязаны в течение 10 рабочих дней сдавать оружие и патроны в органы внутренних дел.

Для охранных организаций вводится обязательная отчётность, уведомления о приостановлении и возобновлении работы, а также новые требования к руководителям и сотрудникам.

Впервые закреплено понятие «военизированная железнодорожная охрана» — структуры, обеспечивающей круглосуточную защиту грузов и объектов на транзитных маршрутах.

Поправки также уточняют порядок формирования Государственной пулегильзотеки — базы данных оружия силовых структур.