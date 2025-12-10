За 11 месяцев Межрегиональная инспекция связи провела 21 внеплановую проверку качества услуг.

На брифинге в РСК руководитель управления цифровых технологий ЗКО Нургиса Камашев рассказал, что вместе с РГП «Государственная радиочастотная служба» оценивали качество мобильной связи в Уральске и районных центрах. По итогам проверок операторам направили аналитические данные и рекомендации для улучшения связи в следующем году.

За 11 месяцев 2025 года Межрегиональная инспекция связи провела 21 внеплановую проверку качества услуг операторов и выписала штрафы на общую сумму 38,2 миллиона тенге (Beeline – 26,4 млн, Tele2/Altel – 11,8 млн). Для сравнения, в 2024 году проверок было 35, а сумма штрафов – 67,6 миллионов тенге.