10 декабря 2025 года открыли участок автомобильной дороги республиканского значения Подстёпное — Фёдоровка — граница РФ, а именно транспортной развязки по типу «Клеверный лист». Аким ЗКО Нариман Турегалиев поблагодарил за проделанную работу и вручил грамоты сотрудникам компании ТОО «Казкомсервис», которые проводили строительно-монтажные работы.
Также выступил председатель правления АО «НК «Казавтожол» Дархан Иманашев. Он рассказал, что участок реконструированной дороги составил 2,59 километра. На объекте трудились более двух тысяч специалистов и свыше одной тысячи единиц спецтехники.
— Участок автодороги Подстёпное — Фёдоровка имеет важное стратегическое и экономическое значение, поскольку соединяет Казахстан и Российскую Федерацию. На данном отрезке выполнены работы по капитальному ремонту, построены транспортные развязки и пропускные трубы. Дорога относится ко второй технической категории и включает две полосы движения. Все основные работы завершены в установленный срок, и в настоящее время подрядчики приступили к финальному этапу благоустройства территории. Пропускная способность участка составляет до 9 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость проекта именно по этому участку составляет около 30 миллиардов тенге, — сказал Дархан Иманашев.
Праздничное открытие транспортной развязки завершилось фейерверком, а затем по дороге проскакали на лошадях и проехались на автомобилях.
В филиале ЗКО АО «НК «Казавтожол» дополнили, что стоимость реконструкции участка автомобильной дороги Подстёпное - Фёдоровка - граница РФ составляет 32 миллиарда тенге. Данным проектом предусмотрена реконструкция 22 километров существующей дороги и строительство новой дороги в обход посёлка Подстепное и аэропорта протяжённостью 15,2 километра.
— Построено две новые транспортные развязки по типу «Клеверный лист» и по типу «Труба» в составе которых имеется 3 путепровода. Также произведено строительство нового моста (через сухой лог) и 40 водопропускных труб и скотопрогонов. При этом вблизи поселка Яик осуществлено строительство площадки отдыха с обустройством необходимых дорожных элементов, а также установкой модульного сервисного комплекса, — сообщили в филиале ЗКО АО «НК «Казавтожол».