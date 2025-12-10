Транспортная развязка находится на автомобильной дороге Подстёпное — Фёдоровка — граница РФ. Также на эти деньги возвели транспортную развязку по типу «Труба» с тремя путепроводами.

10 декабря 2025 года открыли участок автомобильной дороги республиканского значения Подстёпное — Фёдоровка — граница РФ, а именно транспортной развязки по типу «Клеверный лист». Аким ЗКО Нариман Турегалиев поблагодарил за проделанную работу и вручил грамоты сотрудникам компании ТОО «Казкомсервис», которые проводили строительно-монтажные работы.

Также выступил председатель правления АО «НК «Казавтожол» Дархан Иманашев. Он рассказал, что участок реконструированной дороги составил 2,59 километра. На объекте трудились более двух тысяч специалистов и свыше одной тысячи единиц спецтехники.

— Участок автодороги Подстёпное — Фёдоровка имеет важное стратегическое и экономическое значение, поскольку соединяет Казахстан и Российскую Федерацию. На данном отрезке выполнены работы по капитальному ремонту, построены транспортные развязки и пропускные трубы. Дорога относится ко второй технической категории и включает две полосы движения. Все основные работы завершены в установленный срок, и в настоящее время подрядчики приступили к финальному этапу благоустройства территории. Пропускная способность участка составляет до 9 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость проекта именно по этому участку составляет около 30 миллиардов тенге, — сказал Дархан Иманашев.

Праздничное открытие транспортной развязки завершилось фейерверком, а затем по дороге проскакали на лошадях и проехались на автомобилях.

В филиале ЗКО АО «НК «Казавтожол» дополнили, что стоимость реконструкции участка автомобильной дороги Подстёпное - Фёдоровка - граница РФ составляет 32 миллиарда тенге. Данным проектом предусмотрена реконструкция 22 километров существующей дороги и строительство новой дороги в обход посёлка Подстепное и аэропорта протяжённостью 15,2 километра.