Куаныш Аскар преодолел дистанцию на равных со спортсменами без инвалидности.

Житель Мангистау — Куаныш Аскар — установил невероятный рекорд. Несмотря на то, что у него отсутствует одна рука, он сумел преодолеть дистанцию в 10 километров на равных со спортсменами без инвалидности и занял первое место на мировом чемпионате, об этом сообщает ЦОК Мангистау.

Соревнования проходили с 2 по 7 декабря в Дубае, ОАЭ, и собрали около 2500 спортсменов из разных стран. Представители Казахстана — 360 человек — участвовали в этих заплывах.

Организаторы не предусмотрели отдельную категорию для участников с ограниченными возможностями: всем был установлен одинаковый временной лимит.

Аскар, который одновременно является профессиональным тренером, рассказал, что подготовка длилась три месяца. Волнения добавляла солёность морской воды — она вызывала жжение в глазах и во рту, однако это не сломило его дух.

Этот успех — не просто медаль, но мощный пример решимости и воли. Он показывает, что даже с серьезными ограничениями можно конкурировать на самом высоком уровне и побеждать.