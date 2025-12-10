В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК рассказали, как не попасться на рассылку от мошенников. Для привлечения внимания они часто используют кликбейтные заголовки или картинки, то есть «громкий» текст». К примеру: «Только сегодня! iPhone за полцены — надо всего лишь сделать это…», «Вы не поверите! В честь Нового года раздают подарки!», «Это сенсация! Никакие грипп и коронавирус не будут страшны, если выпить на ночь…».
Письма с подобным текстом рассылают по электронной почте и в различных мессенджерах от имени несуществующих банков, блогеров, магазинов и иных организаций. Иногда заголовки сопровождаются видео, и, чтобы его посмотреть, нужно скачивать специальное приложение, установка которого помогает мошенникам украсть ваши данные или получить удалённый доступ к устройству.
Что происходит, если перейти по ссылке?
Вы попадёте на фишинговый сайт — копию настоящего интернет-ресурса (например, новостного портала или онлайн-магазина).
Пользователи могут случайно ввести логин и пароль, и злоумышленники получат доступ к аккаунту.
Если это фальшивый магазин, вас попросят ввести банковские данные, а после «заказа» мошенники получат всю информацию для платежей.
Признаки мошеннического кликбейта:
Страница долго грузится и перенаправляет на другой сайт.
Чтобы что-то посмотреть, просят скачать файл или программу.
Если заметили такие признаки — сразу закройте вкладку, не скачивайте файлы и не вводите данные.
Как защитить свои гаджеты:
Запретите установку программ из неизвестных источников, поставьте антивирус и регулярно обновляйте его.
Используйте блокировщики рекламы в браузере (AdBlock, uBlock Origin, Ghostery, AdGuard и др.). Они бесплатные и помогают защититься от мошенников.