Вечером 30 апреля возле дома №82 на улице Исатая-Махамбета произошла трагедия. 9-летнего мальчика ударило током. Спустя два дня он скончался.

Вечером 30 апреля возле дома №82 на улице Исатая-Махамбета произошла трагедия. Очевидцы рассказали, что мяч мальчика застрял на проводах. Чтобы его достать, он залез на крышу электроподстанции и получил сильный удар током. Тогда ребёнка доставили в Областную детскую больницу.

По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвёртой степени. Он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое. 1 мая ребенок скончался. Полицейские начали досудебное расследование.





Мама погибшего 9-летнего Ануара Рахимова Турсынгуль Бисекенова рассказала подробности произошедшего. 30 апреля она привела сына со школы. Он покушал, переоделся и ушёл играться на улицу.

— Ровно в 19:00 он вышел, а в 19:20 старшему сыну позвонили друзья и сказали, что его братишка упал и ему вызвали скорую. Я поняла, что упал, но мы не думали, что так. Все выбежали на улицу: я, дочка, старший сын. Мой ребёнок лежал. Он был голый, весь обугленный. На нём не было живого места. Он был весь сгоревший. Но тогда он был живой, — говорит мама погибшего мальчика.

Мама Ануара рассказала, что её сын со своими друзьями играли в футбол. Они пнули мяч и он упал на крышу электроподстанции.

— Мой сын поднялся по деревяшке, которая стоит возле этой электроподстанции, держась за ветку дерева. Залез на крышу. Пнул мяч обратно. Хотел слезть, побоялся и пошёл спускаться с другой стороны. А там электричество — 10 тысяч вольт. У него застряла нога и он схватился за трос подсоединенный к электричеству. Вот так мой ребёнок сгорел. Ребята, которые были рядом начали кричать. Здесь был пожар. Он весь горел, — говорит мама мальчика.

Турсынгуль Бисекенова говорит, что первым к сыну подбежал мужчина. Он снял его и стал снимать с него одежду.

— Всё тело было черное. Я выбежала на улицу, я сама не узнала своего ребёнка. Только орала, чтобы ему оказали первую помощь и довезли до больницы, — отмечает женщина.

За жизнь её сына врачи боролись два дня. В первый день ему ампутировали правую руку и ногу. А на второй день в 22:30 он скончался.

По словам мамы мальчика, они живут в девятиэтажном доме, где насчитывается около двухсот семей и в каждой квартире есть дети. Этим детям негде играть.

— Впереди дома несколько лет назад построили площадку. Но там не дают играть в мяч, родители ругаются, потому что площадка для малышей. Им деваться некуда и они играются за нашим домом. Здесь мусорка и самодельные ворота, чтобы играть в футбол. Здесь должно быть всё огорожено, хотя бы этой четырёхметровой сеткой, чтобы мяч не улетал далеко. Или хотя бы должна быть ограждена сеткой эта электроподстанция. Сегодня я плачу, а завтра другой будет на моём месте, — со слезами сказала женщина.

Мама Ануара задаётся вопросами: где госорганы и куда они смотрят? Где горсвет? Где ЧС? На рядом расположенном дереве висят провода и если ударит молния, сгорит весь дом, уверена женщина.