Сколько лет Уральску?

Раньше считалось, что история города начинается с 1613 года, но археологическая находка изменила дату.

Всех уральцев волнует вопрос: сколько же лет любимому городу? Раньше считалось, что история Уральска начинается с 1613 года. Однако в 2001 году примерно в 12 километрах к югу от современного города во время обследования трассы трубопровода "Аксай - Большой Чаган - Атырау" обнаружили останки древнего городища.

Во время археологических раскопок нашли монету, датированную 1359 годом. Именно эту находку историки и археологи взяли за основу для отсчета возраста города. Таким образом, в 2026 году Уральску исполняется 667 лет.