Сейчас на объекте идут внутренние отделочные работы, задействованы более 120 рабочих.

В Западно-Казахстанской области в 2025 году начались реконструкция и ремонт сразу четырёх железнодорожных вокзалов. По информации акимата области, железнодорожный вокзал в Уральске готов на 80%. Сейчас здесь ведутся работы по внутренней отделке, прокладываются слаботочные сети и окрашиваются стены. На объекте работают 128 человек, задействовано 12 единиц спецтехники.

В Аксае ремонт вокзала выполняет ТОО «Альтаир». Подрядчик уже приступил к внутренней отделке здания. На объекте трудятся 15 рабочих и используется 6 единиц специальной техники. Общая готовность объекта составляет 92%.

В селе Семиглавый Мар Таскалинского района вокзал капитально ремонтирует ТОО «СВС Батыс». Сейчас на вокзале проводят внутреннюю отделку и устанавливают двери. В работах задействованы 16 человек и 2 единицы спецтехники. Готовность объекта — 82%.

Железнодорожный вокзал в селе Шыңғырлау ремонтирует ТОО «ТасқалаТрансГаз». Проект, направленный на экспертизу, оценивается в 700 млн тенге. Сейчас на объекте выполняются внутренние штукатурные работы. На объекте работают 14 человек и 2 единицы специальной техники.

Напомним, что реконструкция ЖД вокзала в Уральске началась в апреле 2025 года. Заказчиком реконструкции является Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», генеральный подрядчик ТОО KazConstructionGroup. Реконструкция финансируется за собственные средства АО НК «КТЖ».